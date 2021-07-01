Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor
Sektöre yakın isimlerin aktardığı bilgiye göre, LPG'ye bugünden itibaren 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
LPG'ye bugünden itibaren 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni zammın yüzde 26'sı ÖTV'den düşecek.
LPG’ye bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG’ye 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?
Haber Golobal'de yer alan habere göre bugünden itibaren geçerli olacak zammın yüzde 26’sı ÖTV’den düşecek, geri kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.