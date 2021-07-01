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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor

Sektöre yakın isimlerin aktardığı bilgiye göre, LPG'ye bugünden itibaren 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:08:00 -
Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor

LPG'ye bugünden itibaren 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni zammın yüzde 26'sı ÖTV'den düşecek.

LPG’ye bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG’ye 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Haber Golobal'de yer alan habere göre bugünden itibaren geçerli olacak zammın yüzde 26’sı ÖTV’den düşecek, geri kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.

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Yorumlar

HTURK

Vatana millete hayırlı olsun. Yerli ve milli bir zam.
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Denyo

porsiyonlari kücültün..
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