0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlar yandı

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin abart egzozlu araç ve motosikletler üzerinde yaptığı uygulamada; 2 bin 650 sürücüye ceza yazılırken, 327 araç trafikten men edildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:59
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlar yandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin abart egzozlu araç ve motosikletler üzerinde yaptığı uygulamada, 2 bin 650 sürücüye 622 bin 750 TL ceza yazılırken, 327 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması kapsamında 8 Ağustos - 15 Kasım tarihleri arasında 100 günlük eylem planı Adana'da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden, abart egzozlu araçlar, motosikletler ve şahıslar üzerinde genel uygulama yapmaya başladı.

Yapılan uygulamalar kapsamında 2 bin 650 araç sürücüsüne 622 bin 750 TL ceza yazıldığı, 327 aracın trafikten men edilerek eksikliklerini giderinceye kadar otoparka çektirildiği açıklandı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK


Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan uygulamaların çevreyi rahatsız eden, abart egzoz kullanan, aşırı müzik çalan, yol üzerinde drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerinde yapıldığını belirtti. Yıldız, uygulamaların olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:59
  1. Adana
  2. modifiye
  3. abart egzos
  4. Selami Yıldız
  5. Adana İl Emniyet Müdürlüğü
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. Adana Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'dan şok! Suudi Arabistan bunu beklemiyordu
    1. İspanya'dan şok! Suudi Arabistan bunu..
    2. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlar..
    3. Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
    4. Suudi prenses Fransa'da soyuldu
    5. FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!
    6. İnce'den yeni apolet kararı!
    7. Tarihi zirve sonrası Rusya'dan flaş..
    8. PKK'ya ağır darbe! Mühimmatları ele..
    9. BM'den korkutan uyarı! 21. yüzyılın en..
    10. Fenerbahçe'de borç krizi! 800 milyon..
    11. Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması
    12. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    13. Karabükspor’da kan değişikliği! Yeni..
    14. Binali Yıldırım'dan sürpriz kabul
    15. Burak Yılmaz sürprizi! Çalışmalara..
    16. Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    17. Şarbon paniği! Bir şehir alarma geçti
    18. Almanya'dan dikkat çeken İdlib..
    19. Fırında sebzeli somon balığı nasıl..
    20. Makarna salatası nasıl yapılır?
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'