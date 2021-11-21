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Gündem Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulama öncesi lastikçilerde değişim mesaisi hızlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:31:00 -
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor

1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde değişim mesaisi hızlandı.

Yeni lastiğin raf ömrü 10 yıl

Yeni üretim bir lastiğin raf ömrü 10 yıl. Bu süreyi tamamlayan lastik hiç kullanılmamış da olsa özelliğini kaybediyor.

Lastiğin yaşı, üzerinde D-O-T harfleriyle başlayan serinin sonundaki 4 basamaklı sayıda gizli. Bu sayının son iki hanesi lastiğin üretim yılını, ilk iki hanesi ise üretim haftasını gösteriyor.

Kış lastiklerinde diş derinliğinin en az 4 milimetre olması gerekiyor.

Kış lastiği neden önemli?

Lastik Uzmanı Hakan Sevimli ise şu bilgileri verdi:

"Kış lastiğinin en büyük özelliği yola tutunmasının yüksek olması. Özellikle kış koşullarında kar ve ıslak zeminde bu lastiklerin vakumlu yapısı itibarıyla zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Bu da araçların fren mesafesini daha kısa sürede yapmasını sağlıyor."

Sökme-takma ücreti binek araçlar için ortalama 100, ticari araçlar için 150 lira.

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Yorumlar

vatandas

Fazla zorlamayın çünkü yapacağız zam belli şişirip durup millet i umutlandirmayin %30 oda 840 TL 2800 üzerine köy 3600 TL. Onca attığınız kazığın binde biri etmez garibanın bir elektrik şu faturasına ancak yeter. Gerçek enflasyonda yapılsa en az 5500 TL olması gerekiyor. Nerde sizde o insanlık o merhamet.
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