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Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü geçiş ücreti ceza iadeleri ne zaman sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibine tanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor. Hangi araçlar köprüden geçemez, hangi araçlar hangi köprüden geçer 2019, hangi araçlar Boğaziçi Köprüsünden geçemez?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:14
Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü geçiş ücreti ceza iadeleri ne zaman sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibine tanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor. Hangi araçlar köprüden geçemez, hangi araçlar hangi köprüden geçer 2019, hangi araçlar Boğaziçi Köprüsünden geçemez?

15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak olan kamyonet, panelvan ve van ibareli araç sahiplerinin bilmeden geçiş yapmalarından ötürü 40 bin TL'ye varan para cezaları gündeme gelmiş, hükümet ise bu yönde çok sayıda mağdurun olmasından kaynaklı yayınladığı bir yönetmelikle söz konusu cezalara af getirmişti. Söz konusu düzenlemeye göre; 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak.

Hangi araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek?

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek. UKOME'nin aldığı karara göre, azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan panelvan kamyonetler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:14
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