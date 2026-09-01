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Siyaset Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme
Siyaset

Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme

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Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, çakarlı aracından firari şüphelilerin çıktığı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alındığı soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Eski Bakan İdris Naim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, o dönem firari durumunda olan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. İdris Naim Şahin konuya dair haberi olmadığını iddia etmişti.

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