Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır? Tarifi çok konuşulacak, yepyeni yapımı: 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı unutulmayacak

Arabaşı çorbası tarifi birçok çorba tarifinden farklı olarak içinde hamur bulunduruyor. Yöresel lezzetler içinde bulunan arabaşı çorbası herkes tarafından bilinmiyor ancak farklı tarifleri denemek isteyenlerin vazgeçilmezi halini alıyor. Arabaşı çorbası malzemeleri ve yapılışı dikkatli incelendiğinde kolayca yapılacak tariflerden biridir. Arabaşı ya da arabaşı çorbası, Türk mutfağının İç Anadolu'ya özgü çorbasıdır. Arabaşı isminin nereden geldiği konusunda farklı rivayetler olmakla birlikte kesin bir bilgi yoktur. Çorbanın özelliği ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur yutularak yenmesidir. Arabaşı bilindiği gibi ve öncelikle Arapların aşı değil.

İşte arabaşı çorbası tarifi ve malzemeleri.

Arabaşı çorbası tarifi ve yapılışı: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Arabaşı Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı su

Yaklaşık 3 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

Çorbası için;

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1 adet orta boy tavuk (tavuk göğsü de olabilir )

Fakat tüm tavuk olursa çorbamız daha lezzetli olacaktır

Tereyağı

Biber salçası

Domates salçası

Miktarını göz kararı ayarlayabilirsiniz damak zevkinize bağlı

Tereyağında kavrulmuş un

Arabaşı Tarifi Nasıl Yapılır? Arabaşı çorbasının tarifi;

Öncelikle hamurumuzu yapıyoruz, 5 su bardağı suyu ,büyük bir tencerede kaynatıyoruz. Diğer tarafta unumuzu derince bir kapta biraz suyla çırpıp kaynayan suya karıştırarak ekliyoruz yaklaşık 10 dakika karıştırarak pişiriyoruz, sonra tepsiye döküp soğumaya bırakıyoruz. Çorbanın yapımı bildiğimiz un çorbası tereyağında kavurduğumuz unu biraz suyla çırpıp kaynayan tavuk suyumuza ekleyip, üzerine tereyağıyla salçalarımızla bir sos yapıp çorbaya ekliyoruz parçaladığımız tavuk etini de ilave edip 10 -15 dakika kaynatıyoruz, servis sırasında karabiber, pul biber ,limon ekleyip çorbamızı lezzetlendirebiliriz.

Afiyet olsun.

Arabaşı Hamursuz olur mu?

Hamursuz arabaşı çorbası için; öncelikle 4 adet tavuk bageti derin bir tencere içine koyun. Üzerine yaklaşık 1 buçuk litre sıcak su döküp, haşlayın. Daha sonra haşlanan butları suyundan süzerek alın. Kemiklerinden ayırıp, küçük küçük parçalara ayırın.

Arabaşı hangi şehre ait?

Yozgat ili ile bütünleşmiş olan arabaşının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Arabaşı denildiğinde akla ilk gelen ilin Yozgat olması, arabaşının orijinin Yozgat ili olduğunun bir göstergesidir.

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