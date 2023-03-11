Zayıflatan ceviz suyu kürü: Duyan herkes apar topar mutfağa koştu! Göbek yağlarını eriten ceviz suyu

Cevizin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Cevizi özellikle suda bekleterek tüketmenin yararları oldukça fazla. Akşamdan bir bardak suyun içine önce cevizleri koymalı ve bir gece bekletmelisiniz. Göbek eriten ceviz suyuyla ayda kilolarca verebilirsiniz. Bu harika tarifi kesinlikle denemelisiniz. Akşamdan cevizi kırıp suyun içine atıyoruz. Sabah aç karnına içiyoruz..3 günlük ceviz diyeti çok basit. İşte o detaylar! gözden kaçmasın

Canan Karatay öneriyordu! Cevizi suda 1 gece bekletip için:

Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz tüketimini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

Ceviz ağaçta yetişir ve kendine has bir kokusu vardır. Kış aylarında yaprak döken ilkbaharda ise yeniden yetişen ceviz ağacı dışı sert içi etli bir besin üretir. Üretimi eski çağlara dayanan ceviz üretimi alternatif tıpta kullanılıyor. Vücudun ihtiyacı olan omega-3 yağ asidinin yüzde 85'ini karşılar. Ağacından dalına yaprağına kadar tam bir şifa kaynağı olan ceviz ağacının, kalın gövdesi sayesinde mobilyacılıkta kullanılır. Kaliteli ağaç gövdesi sayesinde ahşap mobilyacılığın vazgeçilmezi olan ceviz ağacının yaprakları yaraları iyileştirmede etkili olduğundan özellikle savaş esnalarında yaralı askerler için götürülürmüş.

Günümüzde ise yaprakları iyi renk verdiği için boya sektöründe ham madde olarak kullanılır. Ülkemizde sıklıkla Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir. Cevizin içeriğinde folik asit, E vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve omega- 3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Hafızayı güçlendiren cevizi bir gece önceden kabukları ile beraber suda bekletip ertesi günden itibaren düzenli tüketildiğinde kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır dedi.

Zayıflatan Ceviz Suyu Kuru Tarifi İçin Malzemeler

1 adet ceviz içi

1 bardak normal ısıda su

Zayıflatan Ceviz Suyu Kuru Tarifi Nasıl Yapılır?

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Gece uyumadan önce bir bardak suya bir adet ceviz içini ekleyip sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah aç karınla içiyoruz. Cevizleri de yiyoruz. Tadı gayet güzeldir. Ceviz pek çok faydası olan ve bilinen bazı hastalıklara da iyi gelen bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı, ana yemek ve ara öğünde tüketilmekte olan cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmenin insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunmakta.

FAYDALARI :

-Kolestrol değerlerini normale düşürür.

-Düzenli olarak wc ye çıkmayı sağlar.

-Her hafta tartıda olumlu sonuç verir.

-Karın yağı ve göbeği eritmede yardımcı olur.

-Bağırsakları çalıştırır ve gaz problemini yok eder

-Troid değerlerini normale çevirir.

-Basen yağlarını eritir.

-Tatlı isteğini azaltır.

-Uzun süre tok tutar.

İstediğiniz sürece kullanabilirsiniz, herhangi bir zararı yoktur. İstediğiniz sonuca kadar kullanın çok memnun kalacaksınız denemekte fayda var. Emziren annelerde rahatlıkla kullanabilir.

Limonlu ceviz suyunun faydaları var!

Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diğer yöntemler arasındadır. Toksinlerin hızla atılmasını sağlayan limon, ceviz suyunun etkilerini güçlendirir. Böylece metabolizma hızı artar ve yağ yakımı kolaylaşır. Ceviz suyunun zayıflatıcı etkisi göz önüne alınıp diyetlere bol miktarda ceviz eklemek hatadır.