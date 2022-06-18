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Yerel Arabanın çarptığı yaya yaralandı
Yerel

Arabanın çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 08:59:00 -
Arabanın çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DCK 451 plakalı Volkswagen marka otomobil Ozan köyü çıkışında yol kenarında yürüyen Zülfikar Bahar'a (10) çarptı. Yaralanan çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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