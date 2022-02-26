Ara transferde geldi, takımını şampiyonluğa taşıyor!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca son 5 lig maçındaki performansıyla şampiyonluk yolunda kilit rol oynuyor.

Lig 27. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk yolunca büyük bir kırılma noktası yaşadı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu gollerle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Trabzonspor, 49. dakikada Edin Visca ile skora dengeyi 59. dakikada Djaniny getirdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Nwakaeme penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'un puanı 66 oldu ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkı 17'ye yükseldi. Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo mavili takıma çabuk alıştı. 32 yaşındaki yetenekli oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 gol kaydetti.

Sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa ağlarını birer kez sarsan Edin Visca, kritik İttifak Holding Konyaspor maçında ise 2 gol kaydetti. Aytemiz Alanyaspor maçını boş geçen deneyimli oyuncu, son olarak Yukatel Kayserispor karşısında gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor kariyerinde 7 resmi maça çıkan Edin Visca takımına toplamda 5 gollük katkı sağladı.

Yukatel Kayserispor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Edin Visca, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi. Visca, "Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik. Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.