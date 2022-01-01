Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?2022 sezonu ara transfer tarihleri
Ara transfer dönemi tarihleri | Süper Lig’de ilk yarı 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi başladı mı? Ara transfer dönemi kaç gün?
Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 27 Aralık’ta oynanan maçlarla sona erdi. Futbolseverler ise ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ara transfer ne zaman başlayacak kaç gün sürecek?
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?2022 sezonu ara transfer tarihleri
Süper Lig'de ilk devre 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erdi. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Bu sezon kaç takım düşecek?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.