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Teknoloji Apple'ın açığını bulan gençlere ödül
Teknoloji

Apple'ın açığını bulan gençlere ödül

Eskişehir'de, Apple'ın sesli komut sistemi Siri'nin alarm saati kurarken yaptığı hatayı bularak yetkililere haber veren gençler, bin lira ödül kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:28:00 -
Apple'ın açığını bulan gençlere ödül

Eskişehir'de sosyal medya üzerinde çalışmalar yapan 18 yaşındaki Okan Sarıoğlu ile 17 yaşındaki Gökben Duman, Apple sesli komut sistemi olan Siri'nin hatasını bularak şirkete bildirdi. Hatayı kabul eden Apple, Okan Sarıoğlu ve Gökben'e ödül olarak bin lira gönderdi.

Siri uygulamasını kullanarak akşam saat 19.00'a alarm kurmak isteyen Okan Sarıoğlu ve Gökben Duman, Siri'nin alarmı 19.00 yerine saat 02.00'ye ayarladığını fark etti. 

Uygulamayı yeniden deneyen ve o sırada gelen bir çağrıya cevap veren Okan Sarıoğlu ve Gökben Duman, Siri uygulamasının bu kez günün 24 saatinin her dakikasına toplam bin 440 adet alarm kurduğunu gördü.

Açığı tespit eden genç ikili, durumu hemen Apple'a haber verdi. 

Sarıoğlu ve Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini ve 1000 lira ile ödüllendirildiklerini belirten bir teşekkür e-postası geldi.

 

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