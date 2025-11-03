Apple’dan tarihi hamle: iPhone 18, kendi 5G devrimiyle geliyor!

Apple, iPhone serisinde ezber bozan bir döneme adım atıyor. Teknoloji devi, iPhone 18 serisinde ilk kez tamamen kendi geliştirdiği C2 5G modemini kullanarak Qualcomm’a olan uzun yıllardır süren bağımlılığına son vermeye hazırlanıyor.

Çin merkezli Commercial Times gazetesine göre Apple, TSMC’nin 4 nanometre üretim süreciyle geliştirilen C2 modemini, aynı zamanda 2 nm’lik A20 ve A20 Pro işlemcilerle birlikte piyasaya sürecek. Bu gelişme, markanın mobil çip alanında tam bağımsızlık hedefinde kritik bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Yeni C2 modem, yalnızca Apple’ın hız rekorlarını zorlamayacak; aynı zamanda 5G mmWave desteğiyle şehir merkezleri ve kapalı alanlarda çok daha kararlı ve yüksek hızlı bağlantı sunacak. Bloomberg analisti Mark Gurman, C2’nin saniyede 6 gigabit indirme hızı sağlayacağını ve Sub-6 modunda altı, mmWave modunda sekiz operatör birleştirmeyidestekleyeceğini belirtiyor.

Apple’ın bu hamlesi yalnızca iPhone’larla sınırlı kalmayacak. Şirket, gelecekte aynı teknolojiyi yeni iPad’ler ve hücresel bağlantıya sahip Mac’lerde de kullanmayı planlıyor. Apple’ın Yazılım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Arun Mathias, daha önce yaptığı bir açıklamada “Her model için en uygun modem çözümünü sıfırdan geliştiriyoruz” diyerek bu vizyonun ipuçlarını vermişti.

Teknoloji çevreleri, 2026 sonunda tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro, iPhone Fold ve iPhone Air modellerinin Apple’ın bu yeni stratejisinin ilk örnekleri olacağı görüşünde. Bu lansmanlar, şirketin yalnızca tasarımda değil, bağlantı teknolojilerinde de kendi çağına geçtiğini kanıtlayacak gibi görünüyor.