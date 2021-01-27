Apple'dan iPhone kullananlara çok kritik uyarı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, resmi blog sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile gündemde. Şirket yeni iPhone modellerinin ev sahipliği yaptığı mıknatısların kalp pili kullanan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre iPhone ve MagSafe aksesuarlarının içindeki mıknatıslar, özellikle kalp pilleri ile defibrilatörler gibi tıbbi cihazlara karşı tetikleyici etki gösterebiliyor. Bu nedenle uzmanlar cihazların içerisinde yer alan mıknatısların frekansları karıştırabileceğini belirtiyor.

“15 santimetre uzak tutun”

Apple cihazların tıbbı cihazlardan en az 15 santimetre uzakta tutulmasını öneriyor. Kablosuz şarj için Apple’ın önerisi ise en az 30 santimetre mesafe

Apple’ın açıklamasına ek olarak ‘heartrhythmjournal’ internet sitesi üzerinden konu ile alakalı bir makale yayınladı. Makalede iPhone 12 serisi ve MagSafe aksesuarında yer alan mıknatısların olumsuz etki doğurabileceği bilgisine yer verildi.

Söz konusu makalede iPhone 12’lerin özellikle tişört ve gömleğin üst cebinde taşınmaması gerektiği ifade ediliyor. Zira oluşan elektromanyetik alan nedeniyle özellikle kalp pili taşıyanların olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.