  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Apple’dan dev zam! İphone alacaklar dikkat… Tam 100 bin lira oldu
Ekonomi

Apple’dan dev zam! İphone alacaklar dikkat… Tam 100 bin lira oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-01 11:09:00 -
Apple’dan dev zam! İphone alacaklar dikkat… Tam 100 bin lira oldu

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı.

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı.

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hsn canbaz

İsrail e para lazım bu karaktersiz ler çocuk katillerini besliyorlar

HİZİPSAVAR

aynı işi honor 90 fazlası ile yapıyor hemde 15 bin tl. keriz olmakla ahmak olmak arasında ki fark artık para ile ölçülüyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23