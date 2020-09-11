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Teknoloji Apple yüz maskesi geliştirdi
Teknoloji

Apple yüz maskesi geliştirdi

Teknoloji devi Apple, koronavirüsten korunabilmeleri için çalışanlarına özel bir yüz maskesi geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:12:00 -
Apple yüz maskesi geliştirdi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni tip koronavirüs salgınından korunabilmeleri için çalışanlarına özel yeni bir yüz maskesi geliştirdi. Ayrıca şirket, işitme engelli müşteriler için de çalışanlarına şeffaf maskeler dağıtacağını açıkladı.

Apple bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen yeni maskenin, havadaki partikülleri filtrelemek için 3 katmanlı bir yapıya sahip olduğu ve yıkanabilir özelliği ile birlikte 5 defaya kadar tekrar kullanılabileceği belirtildi.

Çalışanlara engelli müşteriler için şeffaf maskeler dağıtılacak

Öte yandan şirketin, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış şeffaf maske alımı yaptığı ve bu maskelerin, işitme engelli müşterilerle daha sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi amacıyla birkaç hafta içerisinde çalışanlara dağıtılacağı bildirildi. Geliştirilen maskenin satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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