Apple Watch’larda kullanılacak! Türkiye’den ABD’ye teknoloji ihracatı!

Ankara’da kurulan h2o Therapeutics, büyük bir başarıya imza attı. Şirket, Parkinson hastalarının semptomlarını takip etmelerine olanak sağlayan Parky isimli uygulamayı, Apple teknolojileri ile geliştirerek tıp alanında önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında FDA onayını alan ve Apple tarafından geliştirilen Hareket Bozukluğu API ile uyumlu olan Parky, Apple Watch’u kullanarak Parkinson hastalığının titreme ve diskinezi gibi semptomlarını gerçek zamanlı olarak izliyor. Hastalığın seyri ile alakalı olarak hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında anlamlı ve güvenilir verilerin paylaşılmasını sağlayan uygulama, hastaların güncel durumunu sağlıklı bir şekilde takip edilebiliyor. h2o Therapeutics, dünya üzerinde 10 milyon Parkinson hastasına fayda sağlayabilecek ve hastalığın gelişimi noktasında tıp uzmanlarına önemli veriler aktaracak olan Parky uygulamasının ABD pazarına girişi için AmerisourceBergen şirketi ile el sıkıştı. Küresel bir sağlık şirketi olan AmerisourceBergen, hayata geçirdiği bulut tabanlı, tamamen entegre bir sipariş alım/dağıtım platformu olan DTx Connect ile Parky uygulamasının ticari gelişimini yönetecek.

Gülmüş: PARKY’nin parkinson hastalığı topluluğuna büyük değer katacağına inanıyoruz

h2o Therapeutics’in kurucusu Yağmur Selin Gülmüş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “FDA onayı, Apple işbirliği ve AmerisourceBergen anlaşmaları bizim için çok büyük kilometre taşları. Parky’nin Parkinson Hastalığı topluluğuna büyük değer katacağına inanıyoruz. AmerisourceBergen ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde amacımız, hastaların erişim sürecindeki engelleri azaltmak, erişimi geliştirmek ve ticari ulaşılabilirliğimizi genişletmektir. Hasta odaklı teknolojimizi, Parkinson hastalığı topluluğunu da destekleyerek Parkinson Farkındalık ayında piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kilgore: Hastaların Parky uygulamasını kullanmaya başlaması için çalışacağız

Uygulamanın önemi ile ilgili konuşan AmerisourceBergen Global Ürünler ve Çözümler Ürün Müdürü Alex Kilgore ise şunları söyledi: “Dijital sağlık büyük bir potansiyel sunuyor; ancak ürün geliştirenler, pazara erişimi ve ürün potansiyelini etkileyebilecek sektöre özel zorluklarla karşılaşıyor. Reçetelenmesinin ardından hastalara yardımcı olacak ve dijital sağlık alanında kabiliyetimizi arttıracak Parky uygulamasını ve h2o Therapeutics’i desteklemek için sabırsızlanıyoruz.”

AmerisourceBergen Küresel Ürünler ve Çözümler Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Dinger, “Parkinson Farkındalık Ayı boyunca hastaları, hasta yakınlarını ve sağlık hizmeti veren kurumları, h2o Therapeutics gibi dijital sağlık teknolojileri üreten inovatif firmalarla bir araya getirmenin, hastaların sağlığı için neler yapabileceğimizi konuşmanın gururunu yaşadık.” diyerek duygularını paylaştı.

Türkiye ve Avrupa'da da kullanılması için çalışmalar sürüyor

Parky uygulamasının sınırlarını da genişletmek isteyen şirket, şu an sadece ABD’de kullanılabilen uygulamanın yakın bir zamanda Türkiye ve Avrupa’daki kullanıcılara da sunulması için çalışmalarını sürdürüyor.

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