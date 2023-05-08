Apple Watch bir annenin yaşamını kurtardı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık giyilebilir cihazlar da hayatımıza daha çok girmeye başladı. Son dönemde akıllı saatler de en çok kullanılan giyilebilir teknolojilerin başında geliyor. Oldukça gelişen akıllı saat teknolojileri ise kullanıcılarının hayatlarını kurtarmaya devam ediyor.

Artık çoğu akıllı saat modellerinde nabız ölçümü, oksijen değeri ve EKG gibi ileri sağlık teknolojileri kullanılıyor. Bunların yanı sıra düşme algılama özelliği de en önemli özellikler arasında. Düşme algılama özelliğine sahip olan Apple Watch da geçtiğimiz günlerde bir kadının kayatını kurtardı.

Apple Watch, geçtiğimiz günlerde düşme algılama özelliği ile bir kadının ölümcül olabilecek bir kalp sorunu nedeniyle yere yığılmasının ardından anında sağlık ekiplerine haber vererek muhtemelen bir hayat kurtardı.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan hikayeye göre, şehir dışında bir iş gezisinde olan bir kadın,, arkadaşına yaşadığı göğüs ağrısını anlatan bir mesaj yolladıktan sonra yere yığılıyor. Aynı otelde kalan iş arkadaşı bu mesajı aldıktan sonra ise kadını baygın bir şekilde yatarken buluyor.

Durum hakkında 911’i arayan kişi ise sağlık ekiplerinin hâli hazırda yolda olduğunu öğreniyor. Böylece Apple Watch’un düşme algılama özelliğinin ekiplere çok daha önce haber verdiğini ortaya çıkıyor. Hastaneye kaldırılan annenin aortunda yırtık olduğu belirlenirken acilen ameliyata alınarak hayatı kurtuluyor.

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Ameliyattan birkaç gün sonra ise yetkililer tarafından Apple Watch’ın hızlı bir şekilde yardım çağırması ile annenin hayatta kalma şansını artırdığı belirtildi. Paylaşımı yapan Reddit kullanıcısı ise teknolojinin insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Shift Delete