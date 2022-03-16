Apple, sapkınların hamiliğine soyundu

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

İnsanlığın kodları ile oynamak ve LGBTQ+ sapkınları meşrulaştırmayı hedefleyen Unicode Konsorsiyum, söz konusu emojilerle toplumsal cinsiyet barışını, gençlerin ruhsal yapılarına ve toplumsal aile yapısına vereceği zararları görmezden gelerek ilahi inançları da nasıl reddettiğini göstermişti.

SİRİ’ye bir de LGBT üyesi seslendirmiş

Apple da iPhone'lar için geliştirilen iOS 15.4 güncellemesini destekleyen akıllı cihazlarında söz konusu emojilerin kullanılmasına onay vererek sapkınların hamiliğine soyundu. Apple ayrıca iOS 15.4 sürümünde Siri adlı sesli asistanının sesinin de LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedildiğini ve sesin cinsiyet kavramından bağımsız olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Babalar ve Çocuklar Derneği (BABA-DER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Bunlar bu tür uygulamalarla kirli düşüncelerini normalleştirmeye çalışıyorlar. Kurmak istedikleri tek cinsiyetli dünyanın temellerini atmaya başladılar. Bizim fıtratımızda böyle şeylerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Dünya üzerinde yürütülen cinsiyetsizleştirme operasyonunun bir parçasıdır. Allah’ın kararlarını tanımamazlık olduğu gibi, cinsiyetsiz bir toplum ile birlikte aile kavramını ve üremeyi azaltmak amacı taşımaktadır. Nüfusun azaltılması projeleri gerek gıda ile gerek bulaşıcı hastalıklar ile gerekse bu şekil uygulamalar ile devam etmektedir” dedi.