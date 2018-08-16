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Apple iPhone İpad ve Mac bilgisayar satışları boykot kararıyla dip yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine ambargo açıkmasından sonra iPhone satışları dip yaptığı öğrenildi. ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon iPhone satışları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı sonrasında büyük düşüş yaşandı. Ellerinde iPhone bulunan vatandaşlar da iPhone telefonlarını Samsung veya yerli malı Vestel Venüs telefonlarıyla değiştiriyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
Apple iPhone İpad ve Mac bilgisayar satışları boykot kararıyla dip yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine ambargo açıkmasından sonra iPhone satışları dip yaptığı öğrenildi. ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon iPhone satışları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı sonrasında büyük düşüş yaşandı. Ellerinde iPhone bulunan vatandaşlar da iPhone telefonlarını Samsung veya yerli malı Vestel Venüs telefonlarıyla değiştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın Amerikan mallarını boykot etmek için, "iPhone alma" çağrısı sonrasında vatandaşlar ellerindeki iPhone’ları ya Vestel Venüs ya da Samsung telefonlarıyla değiştirdi. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye başlattığı ekonomik savaşa, Türkiye tek vücut olarak karşı çıkıyor. Başkan Erdoğan’ın ABD’nin teknoloji ürünlerine yaptığı boykot çağrısı tüm Türkiye’ye büyük karşılık buldu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm vatandaşlar başta iPhone olmak üzere ABD ürünlerini satmama ve almama kararı alıyor. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik ambargo Türkiye’nin dik duruşu sayesinde ABD’ye misliyle geri dönüyor. Bunun en güzel kanıtı ise iki gün içinde iPhone satışlarında görülüyor. Vatandaşların iPhone’lara rağbet etmemesi nedeniyle iPhone ve Apple Ipad ve Mac bilgisayar satışları daha iki gün içinde dip yaptı.

ABD ürünleri neler? Ambargo uygulanan ABD ürünleri listesi | Türkiye'den ABD ürünleri bomba karar

ONLARIN İPHONE'U VARSA BİZİM DE VENÜS'ÜMÜZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılmıştı. Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız açıklamasını yaparak şunları söylemişti. İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
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