Apple dizüstü pazarına yeni hamle! Ucuz laptop ile rekabet kızışıyor!

Öğrenciler, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için tasarlanan yeni cihazın, internette sörf yapma, belgeler üzerinde çalışma ve hafif medya düzenlemesi yapma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Apple'ın "J700" kod adıyla geliştirdiği projede iPad satın almayı düşünen tüketicilerin yanı sıra giriş seviyesindeki Windows PC ve Chromebook cihazları satın almayı planlayanları da hedeflediği belirtildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan kaynaklar Apple'ın üretim tesislerinde ilk ürünleri incelediği ve bu ürünü 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını aktardı.

Kurulduğu günden beri yüksek kâr elde ettiği "premium" cihazlarla adından söz ettiren Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Apple'ın yeni cihazını daha az gelişmiş parçalar kullanarak 1000 doların altına satmayı planladığı belirtilirken cihazlarda iPhone cihazlarda kullanılan işlemci ve düşük seviye LCD ekran kullanılmasının beklendiği de kaydedildi. Yeni dizüstü bilgisayarın ekranının da bu zamana kadar geliştirilen en küçük ekrana sahip cihaz olacağı kaydedilirken cihazın 13.6 inçlik MacBook Air'in ekranından daha küçük bir ekranı olacağı da belirtildi.

Ayrıca yeni cihazda ilk kez iPhone cihazlarda kullanılan bir işlemcinin Mac bilgisayarda kullanılacağı da kaydedildi. Apple, bir süredir iPad tabletlerinde iPhone için geliştirilen çipleri kullanıyordu.