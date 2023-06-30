Apo’nun çanak anteni "Mangır Merdan" için olay sözler! Psikiyatri kliniğine yatırılması beklenirken...

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, ekranda terörist başı Apo’ya methiyeler düzüp “Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yok. Cezaevinde kitap okumaktan filozof oldu. Serbest bırakılmalı!” diyen CHP’nin fondaş kanalı Tele-1’in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı yerden yere vurdu. Yanardağ için “Psikiyatri kliniğine yatırılması beklenirken kodesi boyladı” ifadelerini kullanan Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Psikiyatri kliniğine yatırılması beklenirken kodesi boyladı!

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Psikopata bağlayan Merdan, 14 Mayıs öncesindeki uçuşunda sihirli kâğıtlardan bahsetmişti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Seçim pusulasında Erdoğan dışındaki adaylara basılacak oylar silinecek...

Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak!”

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Ayhan Songar, rahmetli; bunun gibi akla ziyan vakalarda hiç vakit kaybetmez, hemen ambulans gönderirdi!

TERÖRİSTBAŞI’NA ÖVGÜLER

CHP’nin fondaş kanalı Tele-1’in Yayın Yönetmeni Merdan, ekranda Terörist Başı Apo’ya methiyeler sıraladı...

“Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yok. Cezaevinde kitap okumaktan filozof oldu. Serbest bırakılmalı!” dedi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÜÇ GÜN ÖNCE

PKK Sevici Merdan, 12 Temmuz 2016’da şu tiviti atmıştı:

“Kürtlerin ayrılması ve bağımsız devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok.

O devletin niteliğinin ne olacağı önemli”

İNCE FEVERAN

Muharrem İnce, geçen yıl katıldığı bir Youtube programında bu tiviti hatırlatırken “Mangır Merdan” diye andığı Mr. Yanardağ için şöyle demişti:

“Ben bu adama para verip oy alacağım ha, istemiyorum oy filan kardeşim...

Harbiden PKK’lı bu!” (…)”