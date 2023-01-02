  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AP'deki yolsuzluk genişliyor
Dünya

AP'deki yolsuzluk genişliyor

Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk skandalı büyüyor. 2 milletvekili için daha harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:36:00 -
AP'deki yolsuzluk genişliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine AP’de patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında 2 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için “acil işlem” başlattı.

Avrupa Parlamentosu'nda patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde yeni milletvekilleri mercek altına alındı. AP Başkanı Roberta Metsola yaptığı yazılı açıklamada, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine soruşturmada 2 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için “acil işlem” başlattığını duyurdu. Metsola, “İlk andan itibaren Avrupa Parlamentosu soruşturmalara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve cezasız kalmamasını sağlamak için çaba harcamaya devam edecek. Yolsuzlukla mücadele etmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanarak, tüm sürecin 13 Şubat'a kadar tamamlanmasını istediğini açıkladı.

Söz konusu 2 milletvekilinin isimlerini paylaşmayan Metsola, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili resmi talebi 16 Ocak'ta genel kurula sunacak. Resmi talep, ardından AP'nin onaylaması veya reddetmesi için bir tavsiye taslağı hazırlanmak üzere Hukuk İşleri Komitesi'ne (JURI) gönderilecek.

AP'deki rüşvet operasyonu

Belçika'da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 1,5 milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika'nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nda Rusya çağrısı
Avrupa Parlamentosu'nda Rusya çağrısı

Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda Rusya çağrısı

MHP'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: HDP'ye sorup hazırlamışlar
MHP'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: HDP'ye sorup hazırlamışlar

Siyaset

MHP'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: HDP'ye sorup hazırlamışlar

Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi
Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi

Kadın - Aile

Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi

Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz
Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz

Dünya

Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz

Avrupa Parlamentosu'ndan Taliban'a çağrı
Avrupa Parlamentosu'ndan Taliban'a çağrı

Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Taliban'a çağrı

Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!
Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!

Dünya

Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!

Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi, ortalık karıştı!
Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi, ortalık karıştı!

Avrupa

Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi, ortalık karıştı!

Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi
Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi

Dünya

Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi

Avrupa Parlamentosu 10 yıl sonra kabul etti
Avrupa Parlamentosu 10 yıl sonra kabul etti

Dünya

Avrupa Parlamentosu 10 yıl sonra kabul etti

Zamanlamaya işaret ettiler! Avrupa Parlamentosuna siber saldırı
Zamanlamaya işaret ettiler! Avrupa Parlamentosuna siber saldırı

Dünya

Zamanlamaya işaret ettiler! Avrupa Parlamentosuna siber saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23