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Yerel Aparttan 85 göçmen çıktı!
Yerel

Aparttan 85 göçmen çıktı!

Marmaris'te bir apart otele yapılan baskında 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 12:35:00 -
Aparttan 85 göçmen çıktı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde bir apartın önünde minibüse binerek kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler fark edildi. Minibüste ve apartta yapılan incelemede yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüs sürücüsü İ.Y.A. (40) göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, iki otel işletmecisine kimlik bildirimi yapmadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uyguladı.

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