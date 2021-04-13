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Eğitim AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem yeni kayıt, kayıt yenileme açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları
Eğitim

AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem yeni kayıt, kayıt yenileme açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları

Açık öğretim üçüncü dönem sınavları ne zaman olacağı merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler şimdi de AÖL 3.dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Peki AÖL üçüncü dönem sınavı ne zaman, AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak? AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ve açık öğretim lisesi üçüncü dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve sınav zamanı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:26:00 -
AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem yeni kayıt, kayıt yenileme açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorularına Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. İşte Açık Lise sınav takvimi... 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında yapılacaktır.2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilebilecek.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacağını açıklandı. Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

aöl 3. dönem kayıt yenileme ve aöl sınavı

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemeyi kimler yapacak?

Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesi - AÖL ders seçimi http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi” başlığı seçilerek öğrenci numarası  ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra AÖL ders seçimi yapılmakta.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL ders seçimi yapmak için http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri’’ modülünü seçiniz. Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1.

Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi 

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