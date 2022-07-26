AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
Açık öğretim lisesi öğrencileri 3.dönem sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. Sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki. AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 3.dönem sonuçları:
Açık öğretim lisesi 3.dönem sınavları online olarak gerçekleşiyor. Sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
Açıköğretim kurumları 3.dönem sınavları online olarak gerçekleşiyor. 20 Temmuz saat 09.30'da başlayan sınavlar 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.