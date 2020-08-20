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Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!

Günlerdir beklenen AÖL sınav sonuçları belli oldu. Örgün eğitime devam edemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş bir fırsat olan Açık Öğretim Lise programı, Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde lise diplomasına sahip oluyor. Binlerce vatandaşın girdiği ancak koronavirüs salgını yüzünden katılan AÖL sınav sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama ekranı…

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:48:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lise sınavı diğer bir adıyla AÖL ikinci dönem sınav sonuçları açıklandı. 3 gün öncesinde beklenen sınav sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Sınava giren öğrenciler aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve oluşturdukları şifre ile sonuçları görebiliyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama paneli.

AÖL SINAV SORGULAMA EKRANI 

 

 

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