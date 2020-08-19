AÖL kayıtları açıköğretim lisesi kayıtları ne zaman?

Açıköğretim lisesi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitim öğretim vermektedir. Açık öğretim lisesi (AÖL) ilkokul ya da ortaokul mezunları ile ortaöğretimden ayrılanlar veya ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarlar başvuruda bulunabilmekte. AÖL Açık öğretim lisesi yılda 3 kez sınav yapmaktadır. MEB AÖL sınavları birinci dönem AÖL sınavları, MEB ikinci dönem sınavı ve AÖL 3. Dönem sınavı şeklindedir.

AÖL sınavı nasıl yapılır?

Açık öğretim sınavları her dönem sınavı üç oturum olarak gerçekleştirilmekte.

MEB AÖL 1. dönem sınavı şu şekilde yapılır:

MEB AÖL sınavında 1. oturum cumartesi günü sabah saat.10:00 - 12:30 arasında yapılmakta

AÖL sınavı 2. oturum cumartesi günü saat 14:00 - 16:30 arasında yapılır.

AÖL sınavı 3. Oturumu ise Pazar günü saat 10:00 - 12:30 arası gerçekleştirilir.

AÖL kayıtları nasıl yapılır?

MEB Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanır ve açıklanan tarihler arasında Halk Eğitim Merkezlerine başvurularak AÖL kayıtları gerçekleştirilir. AÖL’de yaş sınırı ve devamsızlık zorunluluğu yoktur.

AÖL’den nasıl mezun olunur?

Açık öğretim lisesinden (AÖL) mezun nasıl olunur? Sorusu açık öğretim lisesinde okuyan ya da AÖL’de okumak isteyenlerce araştırılan konular arasında. AÖL’den mezun olmak için öğrenim görülen toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, kazanılan kredinin toplamı en aza 192 ve üstü olması, AÖL’de ortak derslerden başarılı olması ya da bu derslerden muaf olması. AÖL’de en az bir dönem sınavına katılmış olmak gerekir. AÖL’de sınıfta kalma söz konusu değildir.

AÖL’de ders seçimi yapmayan sınıfı geçer mi?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL normal eğitim öğretimde olduğu gibi sınıfta kalma zorunluluğu yoktur. AÖL’de kredili sistem işlemektedir. AÖL açık öğretim liselerinde ders geçme üzerine sistem kurulmuştur. AÖL sınavında sınavına girilen dersler geçilmesi durumunda o dersin kredisi alınmış olunmakta. Kişi hangi dersi seçere o dersten sınavı girer ve o ders üzerinden kredilendirilir. AÖL kayıt yenileyen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimi nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasında yer almakta. AÖL kayıt yenilemesi ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmamaları durumunda sistemde tarafından atanmaktadır. Kısaca AÖl’de öğrenci sınava girmek istediği ve sınava girdiği dersten sorumludur.

AÖL kayıtları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini açıkladı. Buna göre, MEB AÖL 1. Dönem kayıtları 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL ders seçimleri Açık öğretim lisesi internet sayfasından yapılmakta. AÖL ders seçimi için tıklayınız. AÖL ders kitapları Halk Eğitim Merkezlerinden alınır.

AÖL sınavları sonuçları

Açık öğretim sınavanı giren adaylar. AÖL sınav sonuçlarını MEB’in http://aolweb.aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilmekte. MEB AÖL sınav sonuçları için tıklayınız