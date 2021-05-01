Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi ve 3. dönem sınavlarında da aynı uygulamanın devamı yönünde karar alındı. Bu gelişmenin ardından binlerce açık lise öğrencisi sınav takvimine odaklandı. Öte yandan kayıtların bitiş tarihi de sorgulanıyor. İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt tarihleri...

AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve yeni kayıt işlemlerine 30 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ara verilmiştir. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. Dönem 3 Temmuz 2021 saat 09:30'dan, 7 Temmuz 2021 23:59'a kadar online uygulanacaktır.