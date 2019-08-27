Açık öğretim lisesine (AÖL) kayıt yaptıracaklar kayıt yenileme başvuru tarihleri merak ediliyordu. AÖL dönem kayıt yenileme başvuruları 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Dönem mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri 28 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL Açık öğretim lisesi kayıt evrakları neler? AÖL İlköğretim okulu veya ortaokul mezunu öğrenciler için istenen belgeler neler? Orta öğretim ara sınıflarından ayrılanlar için AÖL kayıt evrakları neler?

AÖL Açık öğretim lisesi kayıt evrakları neler?

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretini Halk Bank ,Ziraat Bank veya Vakıf Bank MEB Açıköğretim Lisesi Yeni kayıt Hesabına ATM’den 30 tl yatırmak ve yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

5.Yeni Kayıt yaptıracak olan öğrenciler Esenyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği

HALKBANK (TR22 0001 2009 6040 0016 0002 36)hesabına ATM’den 10 TL yatırıp dekontla birikte kayıt olamaya gelmek.

Orta öğretim ara sınıflarından ayrılanlar için AÖL kayıt evrakları neler?

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretini Halk Bank ,Ziraat Bank veya Vakıf Bank MEB Açıköğretim Lisesi Yeni kayıt Hesabına ATM’den 30 tl yatırmak ve yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Yeni Kayıt yaptıracak olan öğrenciler Esenyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği

HALKBANK (TR22 0001 2009 6040 0016 0002 36)hesabına ATM’den 10 TL yatırıp dekontla birikte kayıt olamaya gelmek.

Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak?