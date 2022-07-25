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Eğitim AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 3. dönem sonuçları:
Eğitim

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 3. dönem sonuçları:

Açıköğretim kurumları sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. AÖO ve AÖL sınavlarını tamamlayanlar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 21:02:00 -
AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 3. dönem sonuçları:

Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencileri 3.dönem sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, AÖL sonuçları hangi gün açıklanır?

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 3. dönem sonuçları:

Açıköğretim kurumları 3.dönem sınavları online olarak gerçekleşiyor. Sınavlar 20 Temmuz saat 09.30'da başladı. Sınavlar 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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