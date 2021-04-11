AÖL 2021 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarının ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihileri araştırıyor.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıtları 26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri de 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz’da yapılacak, sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.