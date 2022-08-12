AÖL 2022 ek sınav tarihi MEB tarafından açıklandı mı? AÖL açık lise ek sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmasının ardından gözler ek sınav tarihlerine çevrildi. Ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Söz konusu internet araştırmalarında "AÖL açık lise ek sınavı ne zaman nasıl yapılacak, sınavlar online mi yüz yüze mi olacak?" soruların yanıtları merak konusu oldu.

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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