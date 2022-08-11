YKS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı? Yks tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçlar için gözünü ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevirdi. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen adaylar tercihlerin sonuçlarını büyük merak içerisinde bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.