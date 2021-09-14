AÖF yaz okulu sınavını geçenler mezun oldu mu?

Yaz okulu sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgeleri nasıl düzenlenir? Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir. Yaz okulu sonunda tek dersim kaldı ne yapabilirim? Dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.

AÖF yaz okulununa kimler girer?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulu mezun olma şartları

Yaz okulu, öğrencinin akademik durumu etkiler. Kayıt yaptırmış öğrencinin, yaz okulunda aldığı derslere göre akademik durumu güncellenir ve takip eden dönem/dönemlerdeki ders seçimi bu akademik durumuna göre yapılır.Yaz okulunda alınan dersler için Onur/Yüksek Onur Belgesi verilmez. Tekrar edilen dersler yaz okulunda alınmışsa son not ve dersin kredisi esas alındığından geçmiş döneme ait Onur Belgesi /Yüksek Onur Belgesi verilmez.

AÖF yaz okulu sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciye başka sınav hakkı verilmez. Yaz okulu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı sonraki dönemde/dönemlerde almalıdır.Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci, seçtiği ders/dersler açılmadığı takdirde yerine ders seçemez.