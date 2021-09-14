AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açık ÖğretimFakültesi AÖF yaz okulu sınavına katılanlar 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını merak ediyor. 4 Eylül Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. İşte 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. AÖF yaz okulu sınavına katılan öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Yaz Okulu Sınavı Sonuçları açıklandı.
2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Yaz Okulu Sınavı Sonuçları için tıklayın
AÖF yaz okuluna kimler girebilir?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?
Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
AÖF Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?
Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.