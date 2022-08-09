AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi indir? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavı öncesinde 'Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi online mı?
Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler Yaz Okulu Sınavı’nın ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor.
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi indir? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022'de yüz yüze yapılacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı’na ait sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden erişim sağlayabiliyor.
Yaz okulu sınavı tek oturum mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.