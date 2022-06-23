AÖF yaz okulu ne zaman? 2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL?

Açıköğretim fakültesi yaz okuluna kayıt yaptırabilmeniz için anadolu üniversitesinin vermiş olduğu kayıt tarihlerinde açıköğretim, iksisat ve işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler ders seçimi yapmaları gerekiyor. Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemleride dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir. Öğrenciler yaz okulunda notları düşük olan derslerini yükselmek içinde girebilirler.

AÖF 2022 yaz okulu kayıt ne zaman sona eriyor?

Açıköğretim fakültesi yaz okuluna kayıt yaptırabilmeniz için anadolu üniversitesinin vermiş olduğu kayıt tarihlerinde açıköğretim, iksisat ve işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler ders seçimi yapmaları gerekiyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak, 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

AÖF yaz okuluna kimler başvurabilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri kayıt yeniletsin veya yeniletmesin yaz okuluna katılabilirler. Ders seçimi tamamıyla öğrenciye bağlıdır karışık olarak istediği dersleri seçebilirler. Ancak yalnızca 5 ders seçebilirler, ders seçimi kredi (AKTS) ye bağlı değildir.

AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? 2022

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi (aöf ) yaz okuluna kayıt olmak için seçeceğiniz derslerin harç ücreti ödenmesi gerekiyor. 2021-2022 yılında tek ders için 225 TL ve alacağınız her ek ders için ayrıca 25 TL ödemeniz gerekiyor. Ödenecek olan bu ders fiyatları her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen bu para miktarlarının ödenmesi zorunludur. Aksi halde yaz okuluna katılım sağlayamazsınız.

AÖF yaz okulu ücreti nereye nasıl yatırılır?

Yaz okuluna kayıt olan öğrenci ders seçiminden sonra ücretini yatırmaları gerekiyor. Öğrenciler için para yatırma kanalları şunlardır. Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okuluna kayıt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt otomasyonu sayfasına girerek ders seçimi yapmaları gerekiyor. Kredi limiti bulunmaksızın 5 tane istediğiniz dersi seçebiliyorsunuz. Ders ekle sil işlemlerini yapıp onay verdikten sonra seçmiş olduğunuz derslerin ücretini ve online ödeme yapabileceğiniz sayfaya yönleniyorsunuz. Açılan bu ekrandan isterseniz kartla ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF yaz okulu en fazla kaç ders alınır?

Yaz okuluna katılacak olan öğrenciler kredi sistemine bağlı olmayıp istedikleri 5 dersi seçebilme hakkına sahiptirler. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF yaz okulu sınavında kaç soru soruluyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

2021-2022 AÖF Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?

Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. AÖF yaz okulu ile ilgili sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayın