AÖF yaz okulu Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları

Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu, 8 Temmuz’da yaptığı toplantıda yaz okulunun açılmasına karar verdi. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi 2019-2020 öğretim döneminde üç ders sınavı uygulanmayacaktır. AÖF üç ders sınavı yerine kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabilecekleri AÖF yaz okulu uygulanacaktır. Yaz okulu yönetmeliği uyarınca AÖF yaz okulu eğitim süresi sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az olmamaktadır. AÖF yaz okulu başvuru eğitim öğretim sınavları dikkate alındığında yaz okulu sınavları 5 Eylül’de gerçekleştirilmekte. Yaz okulu sınav sonucunda mezun olma durumunda olan biri Ağustos ayında yapılacak DGS sınavına katılıp katılmayacağı merak ediliyor. 2020 DGS başvuruları 9- 10 Haziran tarihleri arasında yapılmış olup AÖF yaz okuluna müracaat ile bir ilgisi bulunmamaktadır. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanması ve mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi 2020 DGS ile lisans programlarına yerleştirme tarihlerinden önce yapılabilecektir. Dolayısıyla kazanılan programa kayıt sürecini etkilemesi beklenilemez. Üç ders sınav uygulamasına mezuniyet aşamasında ve yalnızca üç dersten başarısız olan öğrenciler başvuruda bulundu. Yaz okulu uygulamasında ise mezuniyet aşamasında olsun olmasın tüm öğrencilere beş dersten başvuru imkanı tanımaktadır.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF yaz okulu açıklanır açıklanmaz sonuçlar sorgulanacaktır. AÖF yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi üzerinden açıklanacaktır.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için tıklayınız

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF 2020-2021 eğitim öğretim kayıt yenileme tarihleri 5-15 Ekim 2020 olarak açıklandı.