AÖF muafiyet başvurusu ne zaman? AÖF muafiyet hangi dersler

Anadolu Üniversitesi AÖF’ye kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası (Öğrenci Otomasyonu) üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

AÖF muafiyet hangi dersler

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,

Türk Dili I – II,

Yabancı Dil I – II ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvuru” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

AÖF muafiyet başvurusu ve diğer tüm detaylar için tıklayın