Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Üniversite sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercihler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise yerleştirme sonuçları açıklandı. AÖF'ye yerleşenler ise kayıt işlemlerini nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor.

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihi 2022-2023

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar 22-24 Ağustos tarihlerinde e-Devlet sistemine giriş yaparak 'Üniversite E-Kayıt' sayfasına ulaşmaları gerekiyor. Bu sayfa üzerinden adaylar e kayıt işlemlerini birkaç adımla tamamlayabilecekler.

AÖF bölümlerine yerleşen adaylar da buradan işlemlerini gerçekleştirecek.

AÖF'den yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı (YKS) ile Üniversitemize bağlı örgün eğitim yapan Fakültelere/Yüksekokullara yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e- devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabileceklerdir. Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almak zorundadırlar. Daha sonra “https://www.turkiye.gov.tr/” adresinden sırasıyla e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

E-kayıt yapanların Üniversitemize başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

E-kayıt işleminin ardından öğrencinin I. yarıyılda alması gereken dersleri birim öğrenci işleri tarafından yüklenecektir. Yeni kayıt yaptıran öğrenci ders seçimi yapmayacaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile Üniversitemizce elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dâhil edilmeyecektir.

Sağlık raporu talep edilen Eczacılık Fakültesine e-kayıt yaptıran öğrenciler 23 Eylül 2022 tarihine kadar sağlık raporlarını ilgili birimin dekanlığına posta/kargo aracılığıyla göndereceklerdir. Sağlık raporu talep edilen programlarda koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM’ye müracaat edeceklerdir.

Zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yapılamayan durumlarda öğrenciler Üniversitemize gelerek kayıt yaptıracaklardır.

E- kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsünde ilgili fakültelerdeki veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatlerinde yapılacaktır” denildi.

AÖF kayıt yenileme tarihi 2022-2023

AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemleri ise 3-17 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak.