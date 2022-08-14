Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. 18 Temmuz'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemleri yapıldı. AÖF'de okumak isteyenler ise kayıt tarihlerini araştırmaya başladı.

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıt işlemleri ne zaman nasıl yapılır?

Üniversite tercih işlemlerinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı konuyla ilgili bilgi paylaşılmadı. Sonuçları 20 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF'de eğitim almak isteyenler tercihler sırasında Anadolu Üniversite AÖF bölümlerini yazdı. Sonuçların açıklanmasıyla kimlerin AÖF'ye kayıt yaptıracağı belli olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.