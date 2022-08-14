AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022 | AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, önlisans ve lisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemiş yapmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman alınacak? AÖF ikinci üniversite başvuru şartları nelerdir? AÖF önlisans mezunların lisans bölümü seçebilir mi? AÖF ikinci üniversite başvuru şartları 2022:
Anadolu Üniversitesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. 2022-2023 eğitim dönemi öncesinde AÖF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?
AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022 | AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden nasıl yapılır?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 AĞustos-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
AÖF ikinci üniversite başvuru şartları
1.Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
2.Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.
3.Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.
4.Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.
5.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.
6.Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.
7.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
8.Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
9.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
AÖF ikinci üniversite bölümleri nelerdir?
Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)
Acil Durum ve Afet Yönetimi *
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça ***)
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık *
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği *
Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi (Lisans)
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi (Lisans)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce****)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce****)
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce****)
İşletme Fakültesi (Lisans)
Havacılık Yönetimi **
İşletme
İşletme (İngilizce****)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
* Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
** Özel koşullu olan programlar.
*** Programın öğretim dili Arapçadır.
**** Programın öğretim dili İngilizcedir.