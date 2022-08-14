Anadolu Üniversitesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. 2022-2023 eğitim dönemi öncesinde AÖF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022 | AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden nasıl yapılır?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 AĞustos-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF ikinci üniversite başvuru şartları

1.Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

2.Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

3.Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

4.Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

5.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6.Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8.Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

AÖF ikinci üniversite bölümleri nelerdir?

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

Acil Durum ve Afet Yönetimi *

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça ***)

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık *

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği *

Turizm ve Seyahat Hizmetleri *

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi (Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce****)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce****)

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce****)

İşletme Fakültesi (Lisans)

Havacılık Yönetimi **

İşletme

İşletme (İngilizce****)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

* Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

** Özel koşullu olan programlar.

*** Programın öğretim dili Arapçadır.

**** Programın öğretim dili İngilizcedir.