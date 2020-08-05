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Eğitim

AÖF final tarihleri

AÖF final tarihleri milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi final tarihleri hangi ayda olacak? Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin final tarihleri ve saatleri için henüz bir duyuru gerçekleştirilmedi. AÖF final tarihleri sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:45:00 -
AÖF final tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Bu yıl henüz bir açıklama yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberin detayından öğrenebilirsiniz.

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