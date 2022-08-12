AÖF DGS bölümleri puanları | 2022 DGS Anadolu Üniversitesi taban puanları kontenjanları:
2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlere ve kontenjanlara çevrildi. Peki, Eskişehir Anadolu Üniversitesi DGS kontenjanları belli oldu mu?
2022 DGS sonuçları 11 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci merak edilmeye başlandı. DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.
AÖF DGS bölümleri puanları | 2022 DGS Anadolu Üniversitesi taban puanları kontenjanları:
2021 yılı DGS puan ve kontenjanları: