AÖF ders geçme notu kaç?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. AÖF öğrencileri ise ders geçme notunun kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, AÖF ders geçme notu kaç?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi ara sınavlarını 2-3 Nisan tarihlerinde tamamladı. Merakla beklenen sonuçlar ise açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını ‘giris.anadolu.edu.tr’ adresinden sorgulayabiliyor. Peki, AÖF’de ders geçme notu kaçtır?
AÖF ders geçme notu kaç?
0-32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
35-39 notları arasında DD harf notu ile 1,00 koşullu geçebilirsiniz.
40-45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu geçebilirsiniz.
46-49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu geçebilirsiniz.
50-55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz.
56-60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz.
61-65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz.
66-70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz.
71-76 notları arasında BA notu ile geçebilirsiniz.
77-83 notları arasında AB notu ile geçebilirsiniz.
84-100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz.