AÖF 2022 yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖF yaz sınavları tarihi...

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı tamamlandı. AÖF dönem sonu sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi AÖF yaz okulu sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF 2022 yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖF yaz sınavları tarihi...

Anadolu Üniversitesi AÖF, bahar dönemi dönem sonu sınavı bu sene 21-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. AÖF bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından bu kez de AÖF yaz okulu sınav takvimi sorgulanır oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF yaz okulu sınavına kimler katılabilir?

Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.