Açıköğretim, örgün ve geleneksel eğitim tarzından çok farklı olarak, okul sınırları içinde bulunma zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen internet ortamında interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitim sistemine denir.

AÖF ne zaman kuruldu?

AÖF (Açıköğretim Fakültesi), 1982 yılında kurularak uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren, Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan fakültedir. AÖF, üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu bulunmadığından, derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam ederler.

AÖF ders işleyişi nasıldır?

AÖF’de dersler kitle iletişim araçları yoluyla verilir. TRT Okul kanalında her gün 12 saat süreyle AÖF dersleriyle ilgili yayınlar yapılır. Bu kanal ile öğrencilere çeşitli konularda bilgiler aktarılır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan ‘aof e-oğrenme’ sitesinde ve yüzlerce forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili bilgi sunulmaktadır.

AÖF bürosu nerelerde vardır?

Hemen hemen her ilde AÖF bürosu mevcuttur. AÖF bu bürolar vasıtası ile öğrencilere her konuda bilgi verip, eğitim için gerekli olan bütün ders kitaplarını da ücretsiz olarak sağlamaktadır.

AÖF’ün diğer fakültelerden farkı nedir?

AÖF bünyesinde bulunan bütün bölümler, örgün eğitim veren diğer üniversitelerdeki fakültelerden hiçbir farkı yoktur. Bölümlerin içerikleri birbirine denk olduğu gibi AÖF öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlandığı tüm sosyal haklardan yaralanabilirler. AÖF ile digger fakülteler arasındaki tek fark devam zorunluluğu olmamasıdır.

AÖF’e nasıl kayıt olunur?

Açıköğretim fakültesine girebilmek için gereken ilk şart, YKS’ye girmektir. Sınava girip baraj puanını geçerek AÖF kayıt yaptırma hakkı kazanmış olursunuz. AÖF’deki bazı bölümler kontenjansız alan bölümlerdir. Yani barajı geçen her öğrencinin girebileceği bölümlerdir. Fakat bazı bölümlerde ise kontenjan sınırı bulunur. Baraj puanının biraz daha üstünde bir puan alan öğrenciler girebilmektedir.

AÖF’de ikinci üniversite nasıl okunur?

Herhangi bir örgün üniversitede okuyup mezun olmuş adaylar AÖF’de ikinci üniversitesini okuyabilirler. AÖF’te üniversite sınavına girmeden ikinci bir üniversite okumak mümkündür. Bunun için sınavsız ikinci üniversite kayıt zamanını takip etmek gerekir. Konuyla ilgili ayrıntılar www.anadolu.edu.tr adresinden takip ederek öğrenebilinir.

AÖF geçme notu kaçtır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan notlar FF olup doğrudan kalacak, anlamına gelir. 30 puanın üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçebiliecektir.

AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar “aof. anadolu.edu.tr” adresinden e-posta adresi veya TC kimlik numarasını aynı zamanda şifresini girerek sonuçlarını öğrenebilmektedir.

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