Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?
Royal Antwerp nerenin takımı? UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe (FB), Royal Antwerp’ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Royal Antwerp maçı, saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Peki Royal Antwerp hangi ülke takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncuları kimler? Royal Antwerp takımda kim oynuyor?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Peki Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?
Royal Antwerp FC, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür. Kulüp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur.Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır. Göztepe ile 1967'de Fuar Şehirleri Kupası'nda karşılaşmışlar ve Göztepe rakibini 1.turda 2-1 ve 0-0 lık sonuçlarla elemeyi başarmıştır. Ayrıca takım İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.
Royal Antwerp takımda kim oynuyor?
Royal Antwerp oyuncu kadrosu şöyle:
Jean Butez
Ritchie De Laet
Björn Engels
Radja Nainggolan
Aurélio Buta
Birger Verstraete
Alhassan Yusuf
ohannes Eggestein
Michel-Ange Balikwisha
Nill De Pauw
Luete Ava Dongo
Manuel Benson
Pieter Gerkens
Robbe Quirynen
Yassine Ben Hamed
Koji Miyoshi
Sam Vines
Bruny Nsimba
Opoku Ampomah (Fortuna Düsseldorf'dan kiralık)
Dorian Dessoleil
Ortwin De Wolf
Abdoulaye Seck
Jelle Bataille
Faris Haroun (Captain)
Sander Coopman
Dinis Almeida
Mbwana Samatta (Fenerbahçe'den kiralık)
Davor Matijaš
Pierre Dwomoh
Michael Frey