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Spor Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?
Spor

Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?

Royal Antwerp nerenin takımı? UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe (FB), Royal Antwerp’ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Royal Antwerp maçı, saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Peki Royal Antwerp hangi ülke takımı? Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncuları kimler? Royal Antwerp takımda kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:15:00 - 2021-10-20 12:15:50
Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Peki Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp oyuncu kadrosu! Royal Antwerp takımda kim oynuyor?

Royal Antwerp FC, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür. Kulüp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur.Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır. Göztepe ile 1967'de Fuar Şehirleri Kupası'nda karşılaşmışlar ve Göztepe rakibini 1.turda 2-1 ve 0-0 lık sonuçlarla elemeyi başarmıştır. Ayrıca takım İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.

Royal Antwerp takımı

Royal Antwerp takımda kim oynuyor?

Royal Antwerp oyuncu kadrosu şöyle:

Jean Butez

Ritchie De Laet

Björn Engels

Radja Nainggolan

Aurélio Buta

Birger Verstraete

Alhassan Yusuf

ohannes Eggestein

Michel-Ange Balikwisha

Nill De Pauw

Luete Ava Dongo

Manuel Benson

Pieter Gerkens

Robbe Quirynen

Yassine Ben Hamed

Koji Miyoshi

Sam Vines

Bruny Nsimba

Opoku Ampomah (Fortuna Düsseldorf'dan kiralık)

Dorian Dessoleil

Ortwin De Wolf

Abdoulaye Seck

Jelle Bataille

Faris Haroun (Captain)

Sander Coopman

Dinis Almeida

Mbwana Samatta (Fenerbahçe'den kiralık)

Davor Matijaš

Pierre Dwomoh

Michael Frey

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