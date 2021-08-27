Antwerp hangi ülkenin takımı?
Fenerbahçe’nin rakipleri | UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi gerçekleşti. D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe’nin rakiplerinden biri de Antwerp oldu. Peki, Antwerp hangi ülkenin takımı? Antwerp hangi şehrin takımı?
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekildi. Futbolseverler, Antwerp takımının hangi ülkede olduğunu araştırmaya başladı.
Antwerp hangi ülkenin takımı?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı.
Kura sonucu oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Rangers (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Brondby (Danimarka)
B Grubu: Monaco (Fransa), PSV (Hollanda), Real Sociedad (İspanya), Sturm Graz (Avusturya)
C Grubu: Napoli (İtalya), Leicester City (İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Legia Varşova (Polonya)
D Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Fenerbahçe (Türkiye), Antwerp (Belçika)
E Grubu: Lazio (İtalya), Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya (Fransa), Galatasaray (Türkiye)
F Grubu: Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Ludogorets (Bulgaristan), Midtjylland (Danimarka)
G Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Celtic (İskoçya), Real Betis (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)
H Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Genk (Belçika), West Ham United (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya)
Royal Antwerp FC, Belçika Ligi ekiplerindendir. Kulüp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur.Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır.