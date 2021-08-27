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Spor Antwerp hangi ülkenin takımı?
Spor

Antwerp hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe’nin rakipleri | UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi gerçekleşti. D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe’nin rakiplerinden biri de Antwerp oldu. Peki, Antwerp hangi ülkenin takımı? Antwerp hangi şehrin takımı?

Yeniakit Publisher
2021-08-27 18:25:00 -
Antwerp hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekildi. Futbolseverler, Antwerp takımının hangi ülkede olduğunu araştırmaya başladı.

Antwerp hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı.

Kura sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Rangers (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Brondby (Danimarka)

B Grubu: Monaco (Fransa), PSV (Hollanda), Real Sociedad (İspanya), Sturm Graz (Avusturya)

C Grubu: Napoli (İtalya), Leicester City (İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Legia Varşova (Polonya)

D Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Fenerbahçe (Türkiye), Antwerp (Belçika)

E Grubu: Lazio (İtalya), Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya (Fransa), Galatasaray (Türkiye)

F Grubu: Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Ludogorets (Bulgaristan), Midtjylland (Danimarka)

G Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Celtic (İskoçya), Real Betis (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Genk (Belçika), West Ham United (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya)

Royal Antwerp FC, Belçika Ligi ekiplerindendir. Kulüp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur.Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır.

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