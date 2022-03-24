Antrenör Abdulkadir Şahin dünya arenalarına şampiyon sporcu yetiştirmeye devam ediyor

Kick Boks ve Muay Thai Milli Takımlar Antrenörü ve Fetih Spor Akademisi Kurucusu Abdulkadir Şahin şampiyon sporcular yetiştirerek ülkemize dünya çapında büyük başarılar getirmeyi sürdürmek istediğini söyledi.

Son olarak 19 Ocak - 27 Ocak 2022 tarihlerinde Ordu’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda yetiştirdiği iki sporcusu Enes Berke Asıl 71 kiloda K1 Gençler Türkiye Şampiyonu ve İsrafil Güngör 51 kiloda K1 Gençler Türkiye şampiyonu olan antrenör Abdulkadir Şahin, dünya çapında şampiyonluk getirecek yeni sporcuları hazırladığının da altını çizdi.

Çocukluktan itibaren sporcuları yetiştirdiğini ve özel çalışmalarla yurt içi ve yurt dışı şampiyonalara hazırladığını ifade eden antrenör Abdulkadir Şahin, uluslararası birçok eğitim programında öğrendiklerini de sporcularına aktararak gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda eski bir milli sporcu olan antrenör Abdulkadir Şahin şimdilerde ise kurucusu olduğu Fetih Spor Akademisi ve Kick Boks ve Muay Thai Milli Takımlar’da antrenörlük görevine devam ediyor. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu antrenör Abdulkadir Şahin, “Öğrencilerimize temel değerlerin yanı sıra saygı, disiplin, zihinsel odaklanma, benlik saygısı, özgüven, çeviklik gibi yaşam becerilerini de aşılamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan antrenör Abdulkadir Şahin’in sporcusu Gözdenur Göktaş, 5 kez Kick Boks Türkiye ve 2 kez Muay Thai Türkiye şampiyonu olurken, ayrıca Wako Kick Boks Dünya ikinciliği, Wako Kick Boks Dünya üçüncülüğü, IFMA Muay Thai Avrupa üçüncülüğü ve Wako Kickboks Avrupa üçüncülüğü derecelerine uzandı.